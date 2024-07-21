Bakan Kacır Manisa’daki araziyi denetledi! Dev yatırım için geri sayım başladı

Otomotiv yan sanayisinden yılda ortalama 653 milyon dolar olmak üzere toplamda 5 milyar dolardan fazla bir ihracat gerçekleştiren Manisa, bu yatırımla birlikte otomotiv sektöründe daha güçlü hale gelecek ve ihracatı daha da artacak. Bu yatırım, aynı zamanda Türk ekonomisine güvenin de bir göstergesi olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Çinli elektrik otomobil üreticilerinden BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemelerde bulundu.

Yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir araç üretilecek.

BİNLERCE KİŞİYE İŞ

Bakan Kacır'ı; Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve bürokratlar karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen programda Bakan Kacır, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang arasında imzalanan anlaşma kapsamında firmanın, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı duyuruldu. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurulmasını içeren anlaşma kapsamında, tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.