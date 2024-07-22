Yapay zeka teknolojisi enerji tasarrufunda etkili olacak

KÜRESEL iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli ayaklarından olan enerji verimliliğinde Türkiye yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Sodyum buharlı sokak aydınlatma projesi ve astronomik zaman saati adı verilen röleler de yerli imkanlarla geliştirildi. Altınsoy Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Altınsoy, yapay zeka teknolojisi kullanılarak elektrik enerjisinin sürekli olarak izlenmesini ve yazılımlarla bağlantı noktalarına doğru şekilde iletilmesini sağlayan enerji analizörünün Türkiye'deki tek üreticisi olduklarını bildirdi.

Bir diğer tasarruf projesi olan astronomik zaman saati adı verilen rölelerin park, bahçe, sokaklarda kullanılabileceğini anlatan Altınsoy, "Türkiye'deki illerin plaka kodlarını cihaza girdik. İzmir'de farklı, Iğdır'da farklı saatte hava kararıyor. İzmir'in plakası girildiğinde İzmir'e göre çalışıyor. Diyelim ki Fransa'da kullanılacak bu sefer koordinat giriliyor. Enerji bu yöntemle istenilen saatte verilebiliyor" bilgisini verdi. Bu yöntemle kış aylarında kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle bazı bölgelerde öğrenciler yola çıktığında sokak aydınlatmalarının geç yanması sorunu da çözülebilecek" dedi.