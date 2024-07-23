Dünya sofralarına Ege’den baharat takviyesi

Dünyanın farklı lezzetler ve tatlar arayışı, Türk baharat ihracatını artırdı. Türkiye'nin dünyanın önemli baharat tedarikçilerinden biri olduğunu dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk ihracatla ilgili açıklamalarda bulundu.

DEFNE İLK SIRADA YER ALDI

Öztürk, defne ve kekikte dünya lideri olduğumuzu; adaçayı, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tatlı biber, yenibahar, vanilya, tarçın, karanfil, sumak, biberiye, mahlep, çörekotu, çemen, köri, zerdeçal, safran, zencefil, kimyon, kişniş, rezene gibi baharatların ihracatını yaptıklarını kaydetti.

2024 yılının ilk yarısında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 113 milyon dolarlık baharat ihracatının 74 milyon dolarlık dilimi Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildiği bilgisini veren Öztürk, "Ege Bölgesi, Türkiye'nin baharat ihracatından yüzde 65,5 pay aldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ege Bölgesi baharat ihracatındaki gücünü gösterdi. 2024 yılının ikinci yarısında baharat ihracatındaki performansımızı koruyarak 2024 yılı sonunda 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin baharat ihracatının lideri defne ihracatının yüzde 57'lik artışla 23 milyon dolardan 36 milyon dolara çıktığını paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, kekik ihracatının yüzde 11'lik artışla 24 milyon dolardan 27 milyon dolara çıktığını ifade etti. Tarakçıoğlu, "Karabiber, kırmızı biber grubu 8,3 milyon dolardan 10,6 milyon dolara çıktı" dedi. "Baharat ihracatında en büyük pazarımız 10,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu" diyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, ABD'yi 8,2 milyon dolarla Tayland ve 7,1 milyon dolar ile Vietnam'ın izlediği bilgisini paylaştı.