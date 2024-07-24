Ekonomi programı meyvelerini veriyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündeminin eş güdüm içerisinde daha etkin uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

PROGRAMA GÜVEN YÜKSEK

Yapılan açıklamada, "Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervler artmaya devam ediyor. Azalan risk primi sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşüyor. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken, dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlıyor. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam ediyor. Kurulumuz, ülkemizin gri listeden çıkarılmış olmasını yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi" denildi.

Son dönemde uygulamaya alınan kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi sayesinde, mali disiplinin daha da iyileşeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamak. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"BAHÇELİ'NİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" dedi.