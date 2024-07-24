Turist bolluğunda oteller sinek avlıyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yaz sezonundan memnun olmadıklarını dile getirdi. Türk turizminin bu yıl 60 milyon turist hedefini yakalayabileceğini dile getiren Mehmet İşler, "Fakat 60 milyon turist ülke ekonomisine ve biz otelcilere ne kadar katma değer sağlar, soru işareti" dedi.

KONTROL EDİLMESİ ŞART

Temmuz ayının ortasında otellerin boş olduğunu dile getiren İşler, "Ama turist var görünüyor. Oteller boşken, bu misafirler kapılardan girdi ise neredeler, nereye gidiyorlar, nerede konaklıyorlar. Bizim burada en büyük sıkıntımız ikinci konut veya rezidans adı altında geçen yerlerin hem asayiş hem de vergi zaafı açısından kontrol edilmemesi. Sezonun bütün olumsuzluklarına rağmen bu konuyla ilgili olarak hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hem İç İşleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim istiyoruz" diye konuştu.

Kayıt dışı faaliyetlerin haksız rekabet yaratmadan bir an önce kontrol altına alınmasını talep eden İşler, "Sapla saman, haklıyla haksız karışmasın. Gerçek turizmcilerle, dürüst, devletine milletine vergi ödeyenlerle, buradan kendilerine rant, çıkar ve haksız kazanç sağlayanların ayrıştırılmasını istiyoruz. Bunun için çıkarılmış yasanın sahada uygulanmasını, denetimlerle adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Yasayı çıkartmak önemliydi, ama yasayı uygulamak çok daha önemli" dedi.

KAÇAK İÇKİYE DİKKAT!

Denetimlerde önceliğin rezidanslar ve kaçak içkiye verilmesini isteyen İşler, "Şu anda yüksek sezondayız. Birçok yerde çıkar ve rant gruplarının merdiven altı kaçak içki ürettiğini duyuyoruz. Kaçak içki hem haksız rekabet yaratıyor, hem insan sağlığını tehdit ediyor. Bu konularda denetleme şart. Devlet böylece vergi kaybına uğramasın, şu zamanda çok ihtiyaç duyulan vergi gelirleri artsın. Vergi, vergi verenden daha çok vergi alınarak toplanamaz. Kayıt dışı olanlar kayıt içine alınırsa vergi gelirleri artar. Vergi verene daha çok yüklenilirse bir gün onlar da batar ya da kayıt dışına kaçarlar" dedi.

YERLİ TURİSTİN HARCAMASI 2024'TE ARTTI

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, 2024'ün birinci çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bine geriledi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı söz konusu dönemde yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların 43 milyar 273 milyon 587 bin lirayla yüzde 95,6'sını kişisel harcamalar, 1 milyar 988 milyon 864 bin lirayla yüzde 4,4'ünü ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 lira olarak kayıtlara geçti.