İzmir’de karavan parkları çoğalmaya devam ediyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete giren karavan otoparkının ardından İnciraltı'ndaki karavan otoparkı için de hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 182 karavan kapasiteli iki otoparkla birlikte, kent merkezinde yaşanan karavan parkı ihtiyacı önemli oranda karşılanacak. İZELMAN AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilecek otopark, sadece abonelik sistemine göre hizmet verecek ve araçların giriş ve çıkışları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınacak.