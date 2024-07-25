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Haberler Ekonomi Market deposu değil İzmir Havalimanı

Market deposu değil İzmir Havalimanı

Türkiye’nin en büyük havalimanlarından İzmir Adnan Menderes’te, yolcuların unuttuğu binlerce eşya, unutkan sahiplerini bekliyor. At eyeri, teleskop, korniş, araba lastiği gibi çeşit çeşit binlerce unutulan eşyaların adeta yeni bir mağazayı doldurabilecek fazlalıkta olması dikkat çekiyor. Unutulan eşyalar 5 yıl içinde sahiplerince alınmazsa bağışlanıyor..

HABER MERKEZİ
Market deposu değil İzmir Havalimanı

Yurt içi ve yurt dışına günde onlarca seferin yapıldığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki terminallerde unutulan eşyalar, fazlalığı ile şaşırtıyor. Yüzlerce unutkan yolcunun binlerce eşyası havalimanındaki farklı noktalarda muhafaza edilirken, yolcuların çoğu eşyalarını almaya gelmiyor. Gelenler ise görevlilerin yardımıyla eşyalarını teslim alabiliyor. Adeta bir mağazayı dolduracak yoğunluktaki eşyalar arasında neler var neler.

UÇAKTA UNUTULANLAR HARİÇ

Televizyonlar, teleskoplar, bebek arabaları, şapkalar, saatler, engelli araçları, para, altın gibi binlerce ürün kayıp eşya bürosunda yer alırken, TAV Ege Genel Müdürü Fırat Erkan Balcı, hava yollarının kendilerine ait kayıp eşya ofisleri olduğunu söyledi. Kendilerinin sadece terminal içinde unutulan eşyalardan sorumlu olduklarını ifade eden Balcı, uçaklarda unutulan eşyalar konusunda hava yolu firmalarıyla görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

Takma dişlerin, at eyerinin, kornişin ve araba lastiğinin bile unutulduğunu anlatan Fırat Erkan Balcı, "Çok çeşitli ve değişik eşyalar unutuluyor. Kayıp bagajlar, kulaklıklar, bilgisayarlar gibi eşyalar daha fazlalıkta. Sadece 2023 yılı genelinde, toplamda 12 bin tane buluntu eşyamız oldu. Geri gelip kayıp eşyalarını bulan ve almak isteyen yolcu sayımızı karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 11'ini geri teslim edebildik" dedi.

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