Pazara gidin ucuzluğu seçin

Son zamanlarda marketler ve pazar arasında ciddi bir rekabet söz konusu. Semt pazarlarında bile fiyatları yüksek olan sebze meyvenin fiyatları marketlerde daha yüksek fiyattan satılıyor. Marketlerin "halk günü" adı altında semt pazarlarının olduğu gün fiyatları düşürüp diğer günlerde de fiyatları bir anda yükseltmesi halkın tepkisini çekiyor. Zincir marketlerin manav reyonları ile pazar tezgâhlarındaki fiyat farkı her geçen gün artarken İzmir Seferihisar ve Yeşilyurt ilçelerinde sebze ve meyveciler vatandaşları pazarlardan ucuz ve kaliteli alışverişe davet etti. Yeni Asır'a konuşan pazarcılar "Fiyatlar konusunda marketlerle manav ve bizim aramızda uçurum var" dedi.

TERCİH YERLİ ÜRETİM OLMALI

Seferihisar Pazarı'nın yıllardır vatandaşlara yerli üretimi ile direk tarladan tezgâha anlayışı ile hizmet verdiğinin altını çizen Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut "Herkesin bahçesinde, tarlasında yetişen ürünler direkt üreticiden pazara geliyor, halka geliyor. Bu anlamda da tabii ki marketlere göre olsun, diğer bazı il ve ilçelerdeki fiyat oranlarıyla kıyaslandığında yerli üretimin yapıldığı bölgelerde fiyatların daha da düşük olduğu görülüyor" ifadelerine yer verdi.

Marketlerde satılan meyve sebzelerin artan fiyatları cep yakmayı sürdürüyor.

'HALKI DAVET EDİYORUZ'

İnanç Karabulut "Biz hem üretici, hem esnaf olarak konuştuğumuzda tabii ki üreticiden pazarlardan alışverişlerinin yapılması konusunda hem halkı hem de üreticiyi davet ediyoruz. Aracıları aradan kaldıralım diye ve bu anlamda tabii ki halkımız kazansın istiyoruz. Sadece Seferihisar değil tüm ilçelerde semt pazarları manav ve market tezgahlarına göre ucuz" dedi. Vatandaşlara pazar yerlerinden alışveriş yapılması konusunda çağrıda bulunan Menemen Belediyesi başkanı Aydın Pehlivan ise "Biz halkımıza zincir marketler yerine, pazarlarımızdan, pazar yerlerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.