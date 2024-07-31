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Haberler Ekonomi Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor

Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor

HABER MERKEZİ
Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor
TEKEL Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, temmuz ayında sigara fiyatlarına yapılan zamların ardından ağustos ayında bir zam daha yapılacağını açıkladı. Dündar, zam miktarının 4-5 lira civarında olacağını ifade etti. Dündar, mevcut zamların rekabet nedeniyle tam olarak yansıtılmadığını ve temmuz ayında beklenen zammın 8-9 TL olması gerektiğini söyledi. Ancak Philip Morris grubunun fiyat listesinde daha düşük bir artış yapmasının, diğer markaların zammı ertelemesine neden olduğunu ifade etti.
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