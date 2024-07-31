Sigara fiyatlarına 5 TL daha zam geliyor

TEKEL Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, temmuz ayında sigara fiyatlarına yapılan zamların ardından ağustos ayında bir zam daha yapılacağını açıkladı. Dündar, zam miktarının 4-5 lira civarında olacağını ifade etti. Dündar, mevcut zamların rekabet nedeniyle tam olarak yansıtılmadığını ve temmuz ayında beklenen zammın 8-9 TL olması gerektiğini söyledi. Ancak Philip Morris grubunun fiyat listesinde daha düşük bir artış yapmasının, diğer markaların zammı ertelemesine neden olduğunu ifade etti.