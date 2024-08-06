İran-İsrail gerilimi piyasaları sarstı

İran-İsrail arasındaki siyasi gerilim, küresel piyasaları da etkileyerek haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu. BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

UZMANLARDAN TAVSİYE

Dün sabah saatlerinde Borsa İstanbul'da yaşanan tarihi düşüşü değerlendiren yatırım uzmanları, yatırımcının panik ve endişeden uzak durması gerektiğinin altını çizdi. Uzmanlar, düşüşün sebebinin 'resesyon' endişesi olduğunu ve küresel çapta tüm piyasaların dün güne olumsuz başladığını belirtti. Etkilerinin ne kadar süreceğini ve nereden dönüş alacağının takip edilmesi gerektiğini ifade eden yatırım uzmanları, borsada uzun vadede olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Kaçmaz, kısa vadede trendlerin kırıldığını ve kısa vadeli işlemlerden belirsizlik dağılana kadar uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, Borsa İstanbul'daki düşüş sebebinin 'resesyon' endişesi olduğunu ve küresel çapta tüm piyasaların dün güne olumsuz başladığını belirtti.

KRİPTODA ANİ GERİLEME

BAŞTA ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye yönelik artan sert iniş ve resesyon endişeleri kripto paralarda çok sert bir düşüşe yol açtı. Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Kripto paralardaki satış ise çok daha sert oldu. Bitcoin TSİ 7.30 itibarıyla günlük yüzde 10.6'lık düşüşle 54 bin 280 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 değer kaybederek 2.330 dolara düştü. Kripto paralardaki satış ise çok daha sert oldu. Bitcoin TSİ 7.30 itibarıyla günlük yüzde 10.6'lık düşüşle 54 bin 280 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 değer kaybederek 2.330 dolara düştü.