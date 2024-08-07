Kuaförler pazar tatili istemiyor

KUAFÖR ve güzellik uzmanları, işletmelerinin ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, pazar günleri kapanma zorunluluğunun birçok kuaförün ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına ve işletmelerin ayakta durmasını tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olacağı dile getirildi. Kuaför ve güzellik uzmanları adına söz alan, AKGU-DER Yönetim Kurulu Başkanı Hesna Korgan, pazar günleri kapanma zorunluluğunun birçok kuaförün ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına neden olacağı söyledi.