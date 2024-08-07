Yurt dışı alışverişte yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar kapsamında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Yurt dışından getirilen eşyalar için maktu vergi oranları yeniden belirlendi.

YENİ VERGİ ORANLARI

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak. Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalar için vergi oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, diğer ülkelerden gelen ürünler için bu oran yüzde 60 olacak. Bu değişiklik, yurt dışı alışverişlerde ek maliyetler getirecek ve ithalat işlemlerini etkileyecek. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. Aynı Kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "150" ibaresi "30" şeklinde değiştirilmiştir."

TARİFE KONTENJANI UYGULANACAK

Öte yandan yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı için 2025 yılı tarife kontenjanı uygulaması yeniden belirlendi. Buna göre, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ve bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği tohumu yağı olarak uygulanacak. Tarife kontenjanı Ticaret Bakanlığınca gerek görülen haller dışında 1/7/2024/- 30/11/2024 tarihleri arasında yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsil edilecek. Ayçiçeği tohumu yağı için 1/1/2025-30/4/2025 tarife kontenjanı döneminde %20, diğerleri için %8 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

BAKAN BOLAT: ÇOK YAKIN TAKİPÇİYİZ

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, güncel haberlerde Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürünün getirilip satılması konusunun detaylı takip edildiğini belirtmişti. Bolat, "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararlar da alındı, yakında göreceksiniz." demişti.