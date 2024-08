6 yıldır lavantadan geçiniyor

KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyünde yaşayan ve daha önce kıraç alanda buğday yetiştiren Kamil Can isimli çiftçi, geçimini 6 yıldan beri devlet desteğiyle oluşturduğu lavanta tarlasından sağlıyor. Girişimci Kamil Can, ilçeye bağlı Ulaşlar köyünde 8 yıl önce bacanağının tavsiyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kıraç alana lavanta ekimi gerçekleştirdiğini söyledi. 3 çocuk babası çiftçi Kamil Can, 5 dönüm araziye ekim yaptığını belirterek, "Lavantanın getirisi buğdaya göre çok iyi. Temmuz ayı sonu veya ağustos ayı başlarında biçtiğim lavantayı aracı şahıslara satıyorum. Geçen yıl kilosunu 45 liradan sattım. Lavanta çay olarak, ayrıca sabun, deterjan ve kozmetik ürünlerde kullanılıyor" dedi.