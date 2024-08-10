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Haberler Ekonomi

Darphane’den açıklama: Altın üretimi devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, çeyrek ve gram altın üretiminin durdurulacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

HABER MERKEZİ
Darphane’den açıklama: Altın üretimi devam ediyor
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını duyurdu. Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi. Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir."
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