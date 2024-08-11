Dondurmaya TSE standardı geliyor

TSE, dondurmanın kalite standartlarını güncelleyerek içindeki meyve oranlarını yeniden belirledi. Yeni düzenlemeye göre, dondurmadaki normal meyve oranı en az yüzde 15, tropik ve asitli meyveler yüzde 10, sert kabuklu meyveler ise yüzde 5 olmalı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından dondurmanın kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla belirlenen TS 4265 standardı, kapsamlı değişikliklerle yeniden düzenlendi. TSE'ye göre; dondurmanın içeriğinde kullanılan meyve oranları belirli standartlara bağlandı. Normal meyve oranının en az yüzde 15, tropik ve asitli meyvelerin yüzde 10, sert kabuklu meyvelerin ise yüzde 5 olması gerektiği vurgulandı. Bu oranlar, dondurmanın doğal lezzetinin korunmasını ve tüketicilerin beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca, dondurmanın kendine özgü renk, koku ve tat özelliklerine sahip olması gerektiği, hacim genişlemesinin ise yüzde 100 ile sınırlandırıldığı belirtildi.