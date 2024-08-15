Milli enerji gemi filosu dünyayı kuşatacak

DÜNYANIN en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, doğal gaz ve petrolde rezervleri artırma hedefine kilitlendi. Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam eden Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Azerbaycan, Irak, Rusya ve Somali başta olmak üzere dört ülke ile yapılan anlaşma ve projeler takip edilirken, uzun süredir ortak faaliyetlerin bulunduğu Irak ve Azerbaycan bölgelerinde yeni anlaşmalar imzalanması için çalışmalar devam ediyor. Başta Cezayir, Libya ve Nijer olmak üzere Afrika ülkeleri, Malezya (Uzak Doğu) ve Venezuela gibi ülkelerde ise iş birliği için çalışmalar yürütülüyor.