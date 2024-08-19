Pamuk üreticisine destek yağmuru

AYDIN'DA 5 bin 942 pamuk üreticisine 397 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Kentin en önemli tarımsal ürünlerinden olan ve 'beyaz altın' olarak bilinen pamukta hasat sezonuna yaklaşılırken Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, en fazla pamuğun üretildiği Söke ilçesindeki pamuk ekili alanlarında incelemelerde bulunarak üreticilere bereketli ve hayırlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Altıntaş, "Aydın İlimizdeki pamuk üretim alanımız 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 571 bin dekardır. Pamukta 2023 yılı Fark Ödemeleri Desteği kapsamında Söke İlçesindeki 2 bin 583 üreticiye 240 milyon TL, il genelinde ise 5 bin 942 üreticiye 397 milyon TL ödeme yapıldı" dedi.