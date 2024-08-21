Nazilli, incirciler sitesiyle ihracatını daha da artıracak

NAZİLLİ Ticaret Borsası tarafından ilçede 140 dükkanın bulunduğu incirciler sitesi kurulacak. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Mergen Çayı'nda kenarında 99 bin metrekarelik alanda kurulacak incirciler sitesiyle birlikte Nazilli'nin incirin başkenti olacağını söyledi. Mustafa Savaş içinde laboratuvar, cami, soğuk hava deposu ve 300, 600, 1200 metrekarelik 140 dükkanın bulunduğu incirciler sitesinin Nazilli'yi incirin başkenti yapacağını belirterek proje için Başkan Kırlıoğlu'nu kutladı. İncirin Aydın ekonomisindeki önemine vurgu yapan Savaş, "İncirdeki ihracat gelirimiz önce yıllık 500 milyon TL ardından 1 milyar dolara çıkartmak istiyoruz" dedi