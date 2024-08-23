Yazlıklıklarda TÜRSAB’a kayıt zorunluluğu

RESMİ Gazete'de yayımlanan son karara göre, turistik bölgelerde evleri olan vatandaşlar evlerini kiraya veremeyecek. Bu düzenlemeyle evlerin kiralaması yalnızca yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

'DAHİL EDİLMELİ'

DÜZENLEMEYLE kayıt dışı kiralamaların önüne geçilmesinin amaçlandığını belirten Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) Genel Müdürü Özkan Yalaza, 100 günün altında yapılacak kiralamalarda TÜRSAB belgeli firmaların yetkilendiriliğini söyledi. Sahil bölgelerinde günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan kiralamalarda gayrimenkul firmalarının devre dışı bırakıldığına dikkat çeken Yalaza, ev sahiplerinin bu süreçte bir temsilci atamalarının da zorunlu hale geldiğini vurguladı. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve güvenlik açısından da önemli. Fakat uygulama nedeniyle sezonda birçok ev kiralanamadı ve boş kaldı. Çünkü sisteme uyulmazsa ev sahipleri yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak. TÜRSAB belgesi olan acentelerin kiralama konusunda tek yetkili olması yerine, gayrimenkul firmalarının da sisteme dahil edileceği bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.