İEÜ’nün sağlık neferleri mezun oldu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesindeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 59 genç hekim, diplomalarına kavuştu. Beyaz önlüklerini giyerek başladıkları 6 yıllık eğitim yolculuğunu gurur ve mutlulukla bitiren hekimler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. 'Hekimlik Andı'nı hep birlikte okuyan gençler, konuklardan büyük alkış aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesinin kampüsünde bulunan amfitiyatroda düzenlenen 2023- 2024 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne; Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin, İEÜ Medical Point Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Önder Limon, mütevelli heyet üyeleri ve davetliler katıldı.