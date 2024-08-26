Kiralık ev bedellerinde İzmir-İstanbul yarışı

Vatandaşların gündemi arasında yer alan konulardan biri de fahiş kira artışları. Emlak gayrimenkul platformlarının verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL, 110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL oldu.

Verilere bakıldığında; ortalama konut kira rakamı, 17 bin TL olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de konut kiralarının 10 bin TL ve altında olduğu iller de var. Verilere göre öne çıkan ilk 10 şehir ve ortalama kira bedelleri şöyle sıraladı: Yozgat'ta 10 bin 454 TL, Isparta'da 9 bin 995 TL, Kütahya'da 9 bin 325 TL. Öte yandan Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi şehirler de il bazında ortalama kira bedellerinin 10 bin-12 bin TL arasında seyrettiği ikinci grup uygun iller olarak öne çıkıyor.

EN YÜKSEK RAKAMLI KİRALAR MUĞLA'DA

EN yüksek kira rakamında Muğla, aylık ortalama 25 bin 500 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ortalama kiralar 23 bin 373 TL, İzmir'de 21 bin 902 TL ve Ankara'da 20 bin 965 TL olarak ölçüldü.