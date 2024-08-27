Influencer reklamları bakanlığın radarında! 6 milyon 388 bin 802 lira ceza kesildi

Vergi denetimlerinde, eksik beyanda bulunan kuyumcular ve mobilyacıların ardından Bakanlık, influencerları radarına aldı. Mevzuatta "sosyal medya etkileyicisi" olarak ifade edilen "influencer"ların faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla Reklam Özdenetim Kurulu görevlendirilmiş ve Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi Mart 2022'de başlamıştı. Projeyle influencer paylaşımlarının reklam olduğunun açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeme oranı yüzde 57'den yüzde 11'e düştü.

50 HESABA YAPTIRIM

Kurulun gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tüketicilerin son dönemlerde sosyal medya reklamlarına ilişkin farkındalığının artmasıyla bu konuda yapılan başvuru sayısında da artış gerçekleşti. Kurulca, influencerlara bu yılın ilk 6 ayında 39 durdurma cezası, 11 durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Durdurma cezası yaptırımı ile mevzuata aykırı gerçekleştirilen reklamların düzeltilmesi veya kaldırılması istendi. geçen yıl için mevzuata aykırı reklam yapan bir influencer hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken bu tutar yeniden değerleme oranında artırılarak 2024'te 550 bin 59 lira oldu.

11 KİŞİYE CEZA

Geçen yıl 5 influencera 1 milyon 352 bin 808 lira idari para cezası uygulandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 11 influencera 5 milyon 35 bin 994 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece, 1,5 yıllık dönemde toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası kesildi.

7 BİNE YAKIN DOKTOR VE AVUKAT TAKİPTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adaleti sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla kapsamlı denetimler ve düzenlemeler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde geliri yüksek grupların etkinliği dikkat çekti. 2 bin 843 avukat ve 4 bin 89 doktor kazançlarını kayıt dışı bıraktığı gerekçesiyle incelemeye alındı. Bu meslek gruplarında detaylı araştırmalar yapılacak. Bu çerçevede, geliri yüksek gruplar başta olmak üzere birçok sektörde Maliye incelemeler yaptı. Lüks araçlar üzerinde de yapılan denetimlerde, gelir beyanı yapmayan mükelleflerin yüksek değerli araçlara sahip olduğu ortaya çıktı.