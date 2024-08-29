İslam Memiş uyardı: Altın Yükselişini sürdürecek

Güvenli liman olarak kabul edilen altında fiyatlar hareketleniyor. Uzmanlar kritik seviyeleri işaret ederken, özellikle ons altında yükseliş sürprizi yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların olduğu kadar uzmanların da net yorumlarına neden oluyor. Geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş kaydeden ons altın, 2 bin 475 dolardan toparlanarak 2 bin 510 dolara kadar çıktı. Bu artış, gram altını da etkileyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki görünümün pozitif olduğunu ve yükselişin süreceğini belirtti. Memiş, ons altının yıl sonunda 3 bin dolara yaklaşabileceğini öngördüğünü söyledi. Kapalıçarşı'da gram altın 2.800 lira seviyelerinde işlem görürken, Memiş yaptığı değerlendirmede, "Altın yıl sonunda kazandıracak. Satılması hata olur" dedi.