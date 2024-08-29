Ölü balık korkusu tezgahları vurdu

İzmir'de geçen hafta ilk olarak Bayraklı Sahili'nde başlayan, Karşıyaka ve Alsancak'ta da görülen balık ölümleri ve kötü koku haberlerinin ardından İzmirlilerin en uğrak yerlerinden olan Kemeraltı Havra Sokağı içindeki balık tezgahları boş kaldı. Balık tezgahları tüm ihtişamı ile sokağı süslerken, balık sevenler bu tezgahları rağbet göstermedi.

BALIKÇILAR İSYAN ETTİ

Tezgahları boş bırakan İzmirliler bir süre balık yemeye ara verirken, balıkçılar ise duruma isyan etti. Balıkçılar, "Bu balıkların körfezle alakası yok. Hepsi açık deniz balığı, hiçbir sıkıntı yok" dedi. Körfezdeki kirliliğe ve balık ölümlerine rağmen amatör balıkçılar sahilde balık tutmaya devam etmişti. 1982'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ancak uygulanmayan balık tutma yasağı kararı dün devreye girince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yasak doğrultusunda sahilde balık tutanlara uyarılarda bulundu. Bostanlı Sazburnu ve Üçkuyular Vapur İskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanı kapsayan su ürünleri av yasağı ile söz konusu yerlerde olta balıkçılığı yapanlara 2 bin 620 lira, avlanan su ürünlerini alan işletmelere de 26 bin 242 lira para cezası uygulanacağının duyurulmasının ardından, amatör ve olta balıkçıları sahili boş bıraktı.