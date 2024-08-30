İzmir’de toplu taşıma bugün ücretsiz mi? 30 Ağustos İZBAN ESHOT bedava mı?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de toplu taşıma bugün ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT ve vapurlar bugün bedava mı? soruları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Toplu taşımayı kullanacak olanlar 'Bugün toplu taşıma bedava mı?' sorusunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

İZMİR'DE BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Değerli İzmirliler, 30 Ağustos'ta İZBAN'dan ücretsiz, ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metro ve Tramvay'dan ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN MARMARAY, İZBAN VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.