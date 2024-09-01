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Haberler Ekonomi

Türkiye’nin uçak gemisinin tasarımı tamam

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin uçak gemisinin tasarımı tamam
Milli uçak gemisinin tasarımında en kritik aşamalar tamamlandı. 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10 bin deniz mili menzile sahip, 46 km hıza ulaşabilen MUG'da, bir kısa, bir de uzun pist olacak. Kısa pist İHA ve SİHA'lar tarafından kullanılacak. Uzun pist ise Hürjet'in donanma versiyonu, KAAN, KIZILELMA'nın iniş kalkışına tahsis edilecek. İnsanlı ve insansız uçaklar, kendi motor güçleri ile özel yapım eğimli pistten kalkacak. İnişte ise kancalı durdurma sistemi kullanılacak. İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde yer alan Dizayn Proje Ofisi'nin geliştirdiği ve ilk tanıtımını 6 ay önce yaptığı MUG'da, TUSAŞ, Baykar, Roketsan, Aselsan tarafından geliştirilen tamamen yerli savunma sistemleri ve milli platformlar bulunacak.
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