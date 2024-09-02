Ayçiçeği yağı talebine köklü çözüm getirildi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun fiyatlı ve kaliteli ürün misyonuyla görevlendirdiği Tarım Kredi Kooperatifleri, ayçiçek yağında da vatandaşın artan talebini çözecek bir yatırıma imza attı. Bitkisel yağ sanayiinde önemli bir oyuncu haline gelen Tarım Kredi, bu kapsamda daha önce Kırklareli'ndeki tesisin günlük 120 ton olan kapasitesini 300 ton artırırken, son olarak Afyon'daki Oruçoğlu Yağ'ı da 603 milyon TL'ye bünyesine kattı. Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Yağ Genel Müdürü Niyazi Arslantaş ile birlikte Afyonkarahisar'daki ayçiçek yağı tesislerini basın mensuplarına tanıttı ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Tarım Kredi'nin 865 bin ortak, 23 bin personel 17 şirketten oluşan dev bir yapıyla tarım sektörünün en önemli oyuncusu olduğunu ifade eden Hüseyin Aydın, 2 limana sahip olan kuruluşun 150 milyar liralık ciroya ulaştığını dile getirdi. Bitki koruma sektöründe 1,5 milyar liralık yatırımın sürdüğünü aktaran Hüseyin Aydın, hayvancılık alanında da önemli bir damızlık yatırımına hazırlandıkları bilgisini verdi.