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Haberler Ekonomi

Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı

Son dakika haberleri... Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.5 oranında büyüdü.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi güçlü duruşunu sürdürüyor. TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamını açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi yüzde 2,5 büyüdü.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2024 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %2,5 ARTTI

GSYH 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı.

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 2024 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %7,4 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %7,4, inşaat %6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri %3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri %3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,2, hizmetler %2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %0,6 arttı. Sanayi sektörü ise %1,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,8 arttı.

GSYH 2024 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 9 TRİLYON 949 MİLYAR 792 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

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