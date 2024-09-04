Enflasyon verileri 13 ayın en düşüğü

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayarak, aylık bazda yüzde 2,47; yıllık bazda ise yüzde 51,9'ye gerilediği belirtildi. Tüketici Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon enflasyon fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 35,75 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

POZİTİF SONUÇLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon verilerini değerlendirerek şöyle söyledi: "Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi, gelir dağılımı üzerindeki etkilerini önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız. Enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttı. Gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurtiçi talebin artış hızının yavaşlaması aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili oldu. Dezenflasyon sürecimiz devam ediyor"

4 YIL SONRA İLK KEZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı verileriyle ilgili olarak, "Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Bu da 13 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. Gıda enflasyonu da 4 yıl sonra negatife döndü" dedi.

KİRA ARTIŞ ORANLARI

AĞUSTOS ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. TÜİK verilerine göre kira artış oranı yüzde 64,91 oldu. Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ağustosta, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 120,81 ile eğitim grubunda oldu.