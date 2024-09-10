İzmirli esnafa özel e-ticaret platformu

İZMİR'DEKİ esnaf ve iş dünyasının katılımı ile Türkiye'de ilk defa 'esnaf' temelli bir e-ticaret platformu kuruldu. İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin desteklediği projede sadece esnafların ürünleri satışa sunulacak. Türkiye'deki pandemi sürecinde zorluklar yaşayan esnaf teşkilatına destek vermek amacıyla pandemi günlerinde, "Yerel esnaftan alışveriş" kampanyaları başlamıştı. Türkiye'nin bin yıllık esnaf geleneğini yaşatmak ve küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalmasını sağlayacak bu kampanyayı sürdürmeye karar verdiklerini anlatan Esnafa Can Ver Şirketi Genel Müdürü Yaşar Yenikale, bu kapsamda son 8 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.