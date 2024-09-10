İzmirli iş insanından enerji hamlesi

zmir'de kurutulmuş meyve- sebze sektörünün tanınmış şirketleri arasında yer alan AVOD Gıda'nın sahibi, Karşıyaka Spor Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Torbaoğlu enerji alanında yatırım yapacak. Torbaoğlu'nun sahibi olduğu İzmir Mavi Özel Eğitim Hizmetleri isimli firma Bergama ilçesindeki iki parselde GES kurmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 'ÇED Gerekli Değildir' kararı aldı. 286 milyon 376 bin TL'lik proje kapsamında tarım arazisi vasfındaki toplam 10,76 hektarlık alanda GES kurulacak. 9.997 MWm / 9.120 MWe kurulu gücündeki tesis için bölgeye 18 bin 176 panel ve 50 KVA gücünde 1 adet trafo kurulacak. Tesiste ise üretilecek enerji, ulusal şebekeye aktarılacak.