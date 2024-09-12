Özel okullarda kantin fiyatları cep yakıyor

YENİ eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özellikle özel okullarda faaliyet gösteren kantinlerin fiyatları oldukça dikkat çekiyor. Söz konusu kantinlerdeki fahiş fiyatlar hem öğrencilerin hem velilerin tepkisine yol açıyor. Devlet okullarında 15 lira olan çay ve ayran fiyatı, özel okullarda 40 liraya kadar çıkıyor. Kantinlere 'tavan fiyat' olarak dağıtılan tarifelerin üzerindeki bir ücrete satış yapılamıyor.

Geçen sene İstanbul ve Ankara'da tarife fiyatlarını aşan 1'er işletme önce uyarıldı, ardından da iş sözleşmeleri feshedildi. Özel okullardaki kantinlerin ise bu odalara bağlılığı bulunmuyor. Ticaret odalarına bağlı olan özel okul kantinleri, herhangi bir tarife belirlenmediği için her sene fiyatları kendi arzuları doğrultusunda belirliyor. Bu sebeple okuldan okula fiyat farklılığı da gözlemleniyor.