Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Eylül Cuma gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 802 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 270 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 558 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 567 dolar seviyesinde bulunuyor.