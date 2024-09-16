Altın haftaya yükselişle başladı! İşte 16 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 600 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.