Tarım sektörü masaya yatırıldı

Aydın'daki Ziraat Odası Başkanları ile AK Parti Aydın Milletvekillerinin bir araya geldiği toplantıda Aydın tarımımı masaya yatırıldı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda tarım sektörü temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten başkanlığındaki toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen de katıldı. AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, "Bereketli topraklara sahip Aydın'ımızda tarımsal üretimi daha ileriye taşımak için 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda üreten her bir çiftçimizin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.