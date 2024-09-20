Sağlık turizmi zirvesi

SAĞLIK turizminde her geçen gün hedef büyüten Türkiye'nin sektör temsilcileri yarın İstanbul'da tarihi Halil Paşa Yalısı'nda, dev bir buluşmada bir araya gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı danışman ve bürokratları ile, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Turizm alanında etkili STK'lar alanında ünlü doktorlarla birlikte 200'den fazla özel sektör temsilcisi bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek çalıştayda gün boyu değerlendirilecek konular arasında, saç ekimi, burun estetiği ve diş tedavilerindeki başarısıyla dünyanın en bilinen ülkesi konumundaki Türkiye'nin, merdivenaltı kliniklerin artması sonucu bozulan imajı ile birlikte yabancı ülkelerdeki karalama kampanyaları olacak.