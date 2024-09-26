Sağlıkta tarih yazıyoruz

Türk hekimlerinin sağlık alanındaki başarıları, yalnızca ulusal çapta değil, küresel ölçekte de dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Sağlık turizmi, bu başarının en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkarken, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve uzman hekimlerinin kalitesi, ülkemizi tercih edilen bir destinasyon haline getiriyor. Gelişmiş tıbbi teknoloji ve uluslararası standartlardaki tedavi yöntemleriyle Türkiye, özellikle estetik cerrahi, ortopedi, göz ve kalp cerrahisi gibi alanlarda dünya çapında rekabet edebilir bir seviyeye ulaştı.

İKİ GURUR BİRDEN

Sağlık turizminin Türk ekonomisine sağladığı katkı, her yıl artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra, yurt dışından gelen hastalar için uygulanan tedavi süreçleri, onların ülkemize dair olumlu bir izlenimle ayrılmalarına ve Türkiye'yi yeniden ziyaret etmelerine olanak tanıyor. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemleri bile Türkiye'deki etkin ve kaliteli hizmetlerden etkileniyor, hatta örnek alıyor. Son olarak, Malatya İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve tıp tarihine geçecek nitelikteki "7'li çapraz organ nakli" bu başarının en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, 7 donör ve 7 alıcı arasında yapılan çapraz karaciğer nakliyle dikkat çekiyor. Prof. Dr. Yılmaz'ın açıklamasına göre, 50 cerrahın katılımıyla gerçekleştirilen bu büyük operasyonun benzerinin önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu ölçekte yapılabilmesi mümkün görünmüyor. Yine dünya çapında ses getiren bir çalışma; İzmir'den kalp cerrahı Doç. Dr. Necmettin Yakut, İngiltere'nin prestijli Londra Imperial College Cross Hastanesi tarafından düzenlenen CX sempozyumunda, damar hastalıkları üzerine yaptığı 22 yıllık çalışma ve araştırmalarıyla birincilik ödülü aldı. Bu ödül, Türk doktorlarının yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası sağlık camiasında da ne denli saygın bir konuma ulaştığını bir kez daha kanıtlıyor. 30 yaş üstü ve stres altındaki bireyler de özellikle bilinçsiz yapılan ve doktor kontrolü yapılmadan planlanan diyetler özellikle kalbi vuruyor.

KAS KAYBI OLUYOR

Belli yaş üstü kişilerde mevcut kalori ihtiyacının altında kalan beslenme bireylerde kas kaybına neden oluyor. Özellikle kalp kası bireyler için çok çok önemli. Ani kalp ölümlerine denen olabilir. Bir tavsiye; spor yaparken mutlaka sıvı alımına dikkat edin. Özellikle de diyete başlamadan önce mutlaka bir hekime veya diyetisyenden vücut kas ve yağ değerlerinizi öğrenin. Günlük almanız gereken kaloriyi mutlaka düzenli tüketin. Son örnek sanatçı Metin Arolat'ın ölüm nedeni de aşırı diyet ve alınan kokteyl serumlar. Siz siz olun düzenli hekim kontrollerinizi mutlaka ama mutlaka ihmal etmeyin.