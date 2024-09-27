27 Eylül 2024 Altın fiyatları ne kadar? Altın düştü mü? İşte satış fiyatı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 931 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatının paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 934 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 931 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 730 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 685,6 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 668 dolar seviyesinde bulunuyor.