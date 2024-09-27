Amerikalı ekonomist Hanke’den dikkat çeken “Türkiye” paylaşımı

Dünyaca ünlü Amerikalı ekonomi profesörü Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine yönelik paylaşımda bulunmaya devam ediyor. Steve Hanke, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Cumurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı kaftanı giydiği" çizgi resimle dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Hanke paylaşımında, "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14.630 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16.520 dolara çıkması öngörülüyor" demişti.

"GÖLGEDEN ÇIKIYOR"

Steve Hanke, "Türkiye Gölgeden Çıkıyor" diyerek dün ve bugün yaptığı iki paylaşımda ise, "Türkiye'de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını % 28,8 / YIL olarak doğru bir şekilde ölçüyorum." ifadelerine yer verdi.