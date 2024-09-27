Günlüğü 2 bin 700 liradan işçi arıyorlar

İZMİR'İN Tire ilçesinde ceviz hasadına başlandı. Yörenin en kaliteli cevizinin üretildiği Güme dağında Eylül ayıyla birlikte ceviz bahçelerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Üreticiler ise yüksek işçi fiyatlarından şikayet etti. Cevizin, incir, kestane ve zeytin ile birlikte yörenin başlıca geçim kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken üreticiler, "Bu yıl ağaçlarda ceviz bol, ancak artan üretim maliyetleri bizi zorluyor. Silkici ve toplayıcı yevmiyeleri oldukça yüksek. Silkiciler günlük 2 bin 500 ile 2 bin 700 TL, toplayıcılar ise ortalama bin TL arasında yevmiye istiyor" şeklinde konuştular.