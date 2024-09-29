Yerlikaya’dan Aydın’a iki yatırım müjdesi

Bir dizi ziyaretler için Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı ve Aydın Valiliği ziyareti sonrasında "Türkiye'nin Huzuru" adlı güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Yerlikaya toplantı sonrasında Türkiye ve Aydın genelinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

VERGİ KAYBINA ENGEL

Bakan Yerlikaya, bu yıl içerisinde Aydın'da haklarında hapis cezası bulunan 2 bin 583 şahsın yakalandığını söyledi. Yapılan çalışmalarda 53 kilo uyuşturucu madde, 652 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, ilde 12 suç örgütünün de çökertildiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya, ilde terör örgütlerine yönelik 126, kaçakçılıkla ilgili 202 başarılı operasyon yapıldığını dile getirirken operasyonlar sonucu 54.7 milyon dolarlık vergi kaybının da ekipler tarafından önüne geçildiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aydın'daki güvenlik personeline başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini belirten Yerlikaya, huzur ve güvenliğin arttırılması amacıyla 194 devriye aracının da Aydın'ın hizmetine sunulduğunu kaydetti. Aydın'da İçişleri Bakanlığı olarak yatırımların sürdüğünün altın çizen Bakan Yerlikaya, "Aydın Emniyet Müdürlüğü ile ilgili ihale sürecimiz devam ediyor, bunu tamamlamakta kararlıyız. Aynı şekilde tarihi kadim Aydın Valilik binamız var. Yeriyle ilgili bir çalışma var. Bununla ilgili biz en kısa zamanda Aydın'ın tarihine mimari dokusuna uyan ve görüldüğü zaman herkesin beğeneceği Aydın Valilik binasıyla ilgili mimari tasarım ve sonrasında da ihale öncesi plan proje evraklarını yapmayla da ilgili gayretlerimiz göstereceğiz. Sonra da bunun yatırım programına alınmasıyla ilgili süreci de titizlikle takip edeceğiz" diye konuştu.