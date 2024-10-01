Geleneksel Hasat Festivali başlıyor

AYVALIK, 2 milyon adede yaklaşan zeytin ağacı varlığı, 1 milyon 180 bin adedinin 300 yaş üzerinde olması ve 600 yaş üzeri 61'i tescilli olmak üzere 81 adet anıt ağacıyla kaliteli zeytinyağının başkentidir. Bu noktada Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık'ın ve turizmin önemine dikkat çekmek üzere ilki 1970 yılında gerçekleşen "Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali"ni düzenlemektedir. Bu sene 1-2-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali", Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ayvalık Ziraat Odası'nın destekleriyle hayata geçiyor