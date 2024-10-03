Son dakika! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi.

Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu. Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.