  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Ekonomi

İzmir’e yeni uçak seferleri geliyor

HABER MERKEZİ
İzmir’e yeni uçak seferleri geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat seferleri konusunda açıklama yaptı.Uraloğlu, Ekim sonu itibarıyla SunExpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferinin başlayacağını söyledi. Uraloğlu, İzmir-Elazığ, İzmir-Nevşehir, İzmir-Sivas, İzmir-Şanlıurfa, seferlerinin başlayacağını duyurdu. Uraloğlu "Aynı zamanda vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemi boyunca çokça talep edilen İzmir ve Antalya'yı, Anadolu'da; Bursa, Erzurum, Sivas, Nevşehir, Elazığ, Şanlıurfa şehirlerimize bağlamış ve bazı hatların da sefer sayılarını artırmış olacağız" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA