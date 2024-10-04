Kırmızı ette şok

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki büyük tesislerinde kesim yaparak Türkiye genelinde satış yapan Aydeniz Et'in yapılan kontrollerinde tek tırnaklı hayvana rastlandığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda üretilen ürünlerin içerisinde hem tek tırnaklı hayvana rastlandığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda üretilen ürünlerin içerisinde hem tek tırnaklı hayvan eti hem de tek tırnaklı hayvan sakatatı olduğu tespit edildi. Firma tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sıkıntının bağırsaktan kaynaklı olduğu öğrenildi. Ayrıca Aydeniz Et, her hafta Perşembe günleri halk günü yaparak vatandaşlara 300-400 liradan kıyma, sucuk ve adana kebap ürünleri satışa sunuyordu. Çıkan bilgiden sonra firmanın bu kampanyaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

"CEZA UYGULANSIN'

Öte yandan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin konuştu. Çondur sahte ürün satanlara en ağır yaptırımların uygulanmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanığı tarafından açıklanan taklit, tağşiş ve hileli gıda satışı yapan firmalar listesinde Aydın merkezli 16 firmaya ait 66 marka yer aldı. Aydın'dan hileli gıda satışı yaptığı için teşhir edilen firmalar arasında bitkisel yağda yapılan sahtekarlıklar dikkat çekerken, 2 firmaya ait bitkisel yağlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Yine bir firmanın ise sucuk gibi ısıl işlem görmüş üründe hile yaptığı belirlendi. Borsa Başkanı Fevzi Çondur, "Taklit ve tağşiş zeytinyağı satan firmalara en ağır cezalar ve yaptırımlar uygulanmasını istiyoruz" dedi.

2 BİN LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muradiye Mahallesi'nde bugün G.Ö. isimli şahsın kullandığı ticari araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 2 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından şüpheliye mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, yakalanan malzemeden numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. G.Ö. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.