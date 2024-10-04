Vakıf Katılım’ı gururlandıran ödül

Vakıf Katılım'ın, Cumhuriyetin 100. Yılı için hazırladığı, "Kalkınma Seferberliğimiz 100 Yaşında" reklam filmi, başarısını uluslararası arenada taçlandırmaya devam ediyor.

EN İYİ PRODÜKSİYON

Reklam filmi, New York Festivali TV & Film Ödülleri ve US International Ödülleri'nin ardından şimdi de 50'ye yakın ülkeden uluslararası düzeyde seçkin markaların 800'ün üzerinde projeyle yarıştığı Cannes Kurumsal Medya & TV yarışmasında "En İyi Prodüksiyon" dalında büyük ödül olan "Black Dolphin Trophy"nin sahibi oldu. Reklam filminin üst üste aldığı büyük ödüllerle ilgili konuşan Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesi Direktörü Ersin Çatalbaş, "Ödüle layık görülmenin mutluluğu ve gururu içindeyiz. Kurumsal iletişim ekibimize, kreatif ajansımıza, yönetmenimize, yapımcımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.