Ziraat’ın Bankkart’ını Messi tanıtacak

Ziraat Bankası, ödeme sistemleri şirketi Mastercard ile gücünü birleştirerek dünya futbolunun 'efsanevi' ismi Lionel Messi'yi Bankkart tanıtımına dahil etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Bankkart markasıyla Mastercard'ın global sponsorluk haklarını elinde bulundurduğu değerlerinden biri olan Messi'nin global imajı aracılığıyla Bankkart ve Bankkart Mobil'in sunduğu avantajların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Geniş ürün özellikleri ile kredi kartı ve banka kartı uygulamalarını tek kartta birleştirerek kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatan Bankkart, temassız ve mobil ödeme özellikleriyle de ödemeleri hızlandırarak kolaylaştırıyor.