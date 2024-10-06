Avukata artık kiralık ev yok!

Son dönemde artan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, kiralık konut arayışındaki avukatları da sıkıntılı bir sürece soktu. Sektör uzmanlarına göre ev sahipleri, avukatlara kiralama yapma konusunda çekingen davranıyor. Konut sahiplerinin favori grubunu ise öğrenciler oluşturuyor. Anlaşmazlıkların sık sık gündeme gelmesi, kiralık ev arayışındaki avukatları da dolaylı yoldan mağdur etti. Sektörün önde gelen isimleri, son dönemde ev sahiplerinin özellikle avukatlara kiralama yapmaktan kaçındığını dile getirdi.

ÇEKİNGENLİK HALİ

Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "Avukatlara yönelik bu tutumu son dönemde maalesef çok sık duyuyoruz. Ev sahipleri bildiğiniz gibi artık konutu kiraya verirken çıkış taahhütnamesi gibi çeşitli şartlar öne sürerek 'ipin ucu bende olsun' mantığında hareket ediyor. Avukatlar da bu konuda hukuki bilgiye sahip olduğu için bir çekingenlik hali oluşuyor" şeklinde konuştu.