İzmir'e kuvvetli yağış geliyor: O tarihe dikkat! | İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumunun nasıl seyredeceği araştırılıyor. Kentte yaşayan vatandaşlar, hafta boyunca beklenen sıcaklık değerlerini, yağış ihtimalini ve hava koşullarındaki değişimleri yakından takip ediyor.