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Haberler İzmir İzmir'e kuvvetli yağış geliyor: O tarihe dikkat! | İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'e kuvvetli yağış geliyor: O tarihe dikkat! | İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de yeni haftada hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı. İşte İzmir'in hava durumu...

HABER MERKEZİ

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İzmir'de önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumunun nasıl seyredeceği araştırılıyor. Kentte yaşayan vatandaşlar, hafta boyunca beklenen sıcaklık değerlerini, yağış ihtimalini ve hava koşullarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

9 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların 8 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

10 Kasım Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Termometrelerin en düşük 12, en yüksek 12 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

11 Kasım Çarşamba günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklığın 20 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

12 Kasım Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların 13 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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