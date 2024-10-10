Milyarderler yüzünü toprağa döndü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli The Land Report (Arsa Raporu) dergisinin "İlk 100 Arsa Sahibi Raporu"na göre, teknoloji işi yapan milyarderlerin son yıllarda yaptığı toprak yatırımı her geçen gün artıyor. Teknoloji şirketleri sahipleri arasında en fazla toprağı bulunan iş adamı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Bezos, sahip olduğu 420 bin akre (yaklaşık 1,7 milyon dönüm) arsa ile listede 25. sırada yer alıyor.

TARIM ARAZİSİ SAHİBİ

Listede 41. sırada ise Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates yer alıyor. Gates'in ABD'de toplamda 92 bin dönüm arsası bulunuyor. Gates'in ABD'deki toplam arazisinin İstanbul'un 5'te 1'i kadar olduğu görülüyor. Raporda yer alan bilgilere göre, Gates, 17 eyalete yayılmış yaklaşık 1 milyon dönümlük son derece verimli çiftlik arazisiyle ülkenin en büyük özel tarım arazisi sahibi olarak biliniyor. The Land Report sitesinde Gates ile ilgili yer alan bir haberde kendisine sorulan "Neden bu kadar fazla tarım arazisi satın alıyorsun?" sorusuna verdiği "ABD'deki tarım arazilerinin sadece 4 binde 1'ine sahibim. Bu tarım arazilerini daha üretken hale getirmek ve daha fazla iş imkanı oluşturmak için alıyorum" cevabı dikkati çekiyor.